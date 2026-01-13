Rider aggredito a Termini per un'ordine da 4 euro | Ho pensato di morire ma tornerò a fare consegne

Un rider è stato aggredito e rapinato a Termini, dopo aver consegnato un ordine di appena 4 euro. L’episodio si è verificato quando circa 15 persone hanno aggredito il corriere, colpendolo con calci, pugni e spray al peperoncino. L’uomo, nonostante le ferite, ha dichiarato di voler tornare a lavorare, sottolineando la sua determinazione di fronte a questa difficile esperienza.

Parla il rider aggredito e rapinato a Termini: "Erano in 15 e mi hanno colpito con calci, pugni e spray al peperoncino. Tornerò a lavorare per pagarmi gli studi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’annuncio shock di Gianluca Galassi: “Ho un tumore al testicolo. Ma tornerò presto, promesso” Leggi anche: Donadoni: “Non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita, ho sempre pensato di allenare” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Termini, cosa sappiamo dell'aggressione al funzionario del ministero e i punti da chiarire; Due aggressioni a Roma: grave funzionario ministero, ferito rider. Quattro fermati; Due aggressioni vicino a Termini, ferito gravemente un funzionario del Mimit; Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata. Roma, dirigente aggredito a Termini. Quattro persone fermate: uno aveva un decreto di espulsione - Tanto è durata la violenta e fulminea aggressione che sabato sera si è consumata di fronte alla stazione Termini, principale scalo ... ilmessaggero.it

Aggressioni in zona Termini a Roma: un rider 23 enne e un 57enne in fin di vita. Non si esclude un collegamento tra i due episodi - Il 57enne, un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, colpito al volto, è intubato in terapia intensiva ... gazzettadiparma.it

Aggressioni a Termini: Funzionario in Gravi Condizioni dopo Due Attacchi - Nella serata di ieri, Roma ha vissuto un drammatico episodio di violenza presso la stazione Termini, dove un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato aggredito brutalmente. notizie.it

La #stazionetermini a Roma come un girone infernale. Aggredito prima un italiano di 57 anni da due africani con precedenti, poi un rider tunisino assalito da una banda di tunisini ed egiziani clandestini con precedenti. Delinquenti in libera uscita nonostante i - facebook.com facebook

Funzionario del ministero delle Imprese aggredito a termini, è grave. Il 57enne è in rianimazione, un fermato per il pestaggio. Picchiato anche un rider #ANSA x.com

