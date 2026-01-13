Rider aggredito a Termini per un'ordine da 4 euro | Ho pensato di morire ma tornerò a fare consegne

Un rider è stato aggredito e rapinato a Termini, dopo aver consegnato un ordine di appena 4 euro. L’episodio si è verificato quando circa 15 persone hanno aggredito il corriere, colpendolo con calci, pugni e spray al peperoncino. L’uomo, nonostante le ferite, ha dichiarato di voler tornare a lavorare, sottolineando la sua determinazione di fronte a questa difficile esperienza.

Parla il rider aggredito e rapinato a Termini: "Erano in 15 e mi hanno colpito con calci, pugni e spray al peperoncino. Tornerò a lavorare per pagarmi gli studi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

