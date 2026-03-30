Lettera di richiamo al pediatra per le critiche alle liste d' attesa | Vogliono impedirmi di informare i cittadini

Un’azienda sanitaria ha inviato una lettera di richiamo a un pediatra dopo che quest’ultimo aveva commentato pubblicamente sulle liste d’attesa e pre-liste della sanità locale, sostenendo che venivano usate per nascondere i tempi di attesa effettivi. La comunicazione si è verificata a Reggio Emilia, il 30 marzo 2026. La lettera contestava le affermazioni del medico, senza però specificare ulteriori dettagli.

Reggio Emilia, 30 marzo 2026 - “Lettera di richiamo dall’azienda Usl per aver detto che le liste e le pre-liste sono in realtà un modo per nascondere i lunghissimi tempi di attesa” della sanità locale. Ore di straordinari mai pagati al direttore dell’ufficio: Poste Italiane condannata a risarcire 24mila euro Così Carlo Boni, medico pediatra da oltre 40 anni, assessore alla salute del Comune di Castelnovo Monti e responsabile provinciale di Italia Viva per la sanità, rende noto il richiamo ricevuto dall’Ausl di Reggio in seguito alla pubblicazione di un post sulla pagina personale di Boni. La lettera arrivata via Pec dall’azienda riguarda... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lettera di richiamo al pediatra per le critiche alle liste d'attesa: “Vogliono impedirmi di informare i cittadini” Articoli correlati Pietralata, la lettera dei cittadini che vogliono tutelare le scoperte archeologiche del parco delle AcacieTutelare e valorizzare le testimonianze archeologiche emerse al parco delle Acacie di Pietralata. Leggi anche: Andrea Maggi, la solidarietà dopo le critiche alle liste di insegnanti di sinistra: «L’ho fatto per mia figlia»