Pietralata la lettera dei cittadini che vogliono tutelare le scoperte archeologiche del parco delle Acacie

Un gruppo di cittadini di Pietralata ha inviato una lettera alle autorità di Roma, chiedendo di tutelare e valorizzare le scoperte archeologiche emerse nel parco delle Acacie. La richiesta nasce dall’interesse della comunità a preservare queste testimonianze storiche, considerandole un patrimonio da proteggere e condividere con il territorio. La lettera rappresenta un gesto concreto di impegno civico per la tutela del patrimonio archeologico locale.

Parco delle Acacie di Pietralata, durante gli scavi emerge un luogo dedicato al culto di ErcoleDurante gli scavi nel Parco delle Acacie di Pietralata, avviati nell’estate 2022 dalla Soprintendenza di Roma, sono stati rinvenuti elementi architettonici di rilievo, tra cui due vasche monumentali e un sacello di probabile dedicazione religiosa.

Scoperte archeologiche a Pietralata in uno scavo per costruire palazzi: vasche, tombe e un tempiettoDurante uno scavo per la costruzione di nuovi edifici a Pietralata, sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici, tra cui vasche, tombe e un piccolo tempietto.

