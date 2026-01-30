Andrea Maggi la solidarietà dopo le critiche alle liste di insegnanti di sinistra | L’ho fatto per mia figlia

Andrea Maggi, il professore di Pordenone noto per il suo ruolo a

Andrea Maggi oggi, venerdì 30 gennaio, ha festeggiato 52 anni. Il professore pordenonese, che ha raggiunto la fama per il suo ruolo ne "Il Collegio", come noto è un vero docente e nei giorni scorsi è intervenuto sulla vicenda sul caso delle liste dei professori di sinistra. In un manifesto affisso da Azione studentesca al liceo Leo Major si invitavano gli studenti a segnalare in un questionario gli insegnanti di sinistra che fanno propaganda in aula. Andrea Maggi in un articolo su "Il Gazzettino" aveva sottolineato che «i docenti di Pordenone sanno già cosa possono o non possono dire in aula e ne rendono conto al loro dirigente scolastico e al ministro, dal momento in cui firmano il loro contratto di lavoro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il caso del sondaggio al liceo Leopardi Majorana, che indagava la presenza di insegnanti di sinistra, ha suscitato discussioni.

