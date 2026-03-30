L’esperto Per esodati 5.0 necessaria programmazione pluriennale incentivi e risorse certe

Un esperto ha affermato che per gli esodati 5.0 è necessaria una programmazione pluriennale di incentivi e risorse certe. Ha anche sottolineato che i risultati del credito d’imposta Zes e il caso della Transizione 5.0 evidenziano le criticità degli strumenti agevolativi in Italia, che richiedono un ripensamento approfondito.

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