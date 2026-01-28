Ciclone Harry Sammartino incontra i sindacati e le associazioni di categoria | Garantiremo risorse certe

Questa mattina a Palermo, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha incontrato i sindacati e le associazioni di categoria. La riunione è servita a fare il punto sui danni causati dal ciclone Harry e a garantire che arriveranno risorse certe per gli agricoltori colpiti. Sammartino ha promesso che l’amministrazione farà tutto il possibile per aiutare chi ha subito danni, anche se ancora non sono state definite cifre precise. La situazione resta difficile, ma la volontà di intervenire c’è.

L'incontro ha avuto l'obiettivo di valutare i danni e definire il metodo di lavoro per supportare le imprese agricole e le comunità colpite L'assessore regionale all'Agricortura Luca Sammartino ha incontrato i sindacati e le associazioni di categoria per fare il punto sui danni causati dal ciclone Harry stamattina nella sede dell'assessorato a Palermo. L'incontro ha avuto l'obiettivo di valutare i danni e definire il metodo di lavoro per supportare le imprese agricole e le comunità colpite. "Abbiamo fatto il punto della situazione - ha detto Sammartino - in modo da lavorare insieme per trovare soluzioni concrete.

