Dalla Regione 289 milioni destinati ai Comuni Schifani | Risorse certe per garantire il funzionamento
La Regione ha approvato i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per il 2026, con un decreto firmato dal presidente regionale, che ricopre anche il ruolo di assessore ad interim delle Autonomie locali. Sono stati stanziati più di 289 milioni di euro per i Comuni, risorse che garantiranno il funzionamento degli enti locali nell'anno in corso.
Stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse che spettano agli enti locali per l'anno 2026. Il presidente della Regione Siciliana, nelle funzioni di assessore ad interim delle Autonomie locali, ha firmato il decreto che prevede lo stanziamento di oltre 289 milioni di euro per i Comuni dell'Isola. Sulla base del decreto, si provvederà all’assegnazione delle risorse da erogare ai Comuni per le prime tre trimestralità. Gli enti locali, eccetto quelli in stato di dissesto, sono tenuti a spendere almeno il 2% delle somme assegnate per promuovere forme di democrazia partecipata che, attraverso strumenti che coinvolgano la cittadinanza, portino ad azioni pubbliche di interesse comune per la comunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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