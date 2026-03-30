L’esperienza più brutta della mia vita Mercedesz Henger sul travaglio di 19 ore

Mercedesz Henger, diventata mamma da un mese, ha raccontato a Verissimo le difficoltà affrontate durante il parto, durato 19 ore. La donna è apparsa in compagnia della figlia Aurora, nata dal rapporto con il compagno Alessio Salata. La sua testimonianza si è concentrata sull’esperienza vissuta durante il travaglio, definendola come la più difficile della sua vita.

Diventata mamma di Aurora da un mese, Mercedesz Henger è stata ospite di Verissimo proprio in compagnia della sua bambina, avuta con il compagno Alessio Salata. “È il periodo più bello della mia vita – ha detto l’influencer – Dopo l’esperienza più brutta della mia vita. 19 ore di travaglio, si è fatta attendere però posso dire che ne è valsa la pena”. Henger ha infatti ripercorso i momenti delicati vissuti prima del parto, avvenuto lo scorso 25 febbraio, parlando anche del ruolo fondamentale di sua madre, Eva Henger. “Prima la sua bambina ero io, adesso è Aurora. È così dolce e paziente, invece con me è stata severa il giusto – ha scherzato – Adesso vedo una versione di lei molto ‘cucciolosa’, è dolcissima e mi piace tanto vederla con Aurora. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Tutto quello che riguarda Mercedesz Henger

Temi più discussi: Mercedesz Henger: È il periodo più bello della mia vita dopo la brutta esperienza del parto; Il parto è stata l'esperienza più brutta della mia vita, il travaglio è durato 19 ore. Il mio compagno è stato comprensivo nonostante tutti gli insulti che si è preso: così Mercedesz Henger; Mercedesz Henger: È il periodo più bello della mia vita dopo la brutta esperienza del parto; Lorella Cuccarini: Ho iniziato a studiare danza quando avevo nove anni.

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Un dolcissimo momento nello studio di Canale 5 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/mercedesz-henger-a-verissimo-con-la-sua-piccola-aurora-nata-dopo-quasi-in-giorno-di-travaglio-e-tanto-dolore - facebook.com facebook