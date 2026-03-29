Una donna ha raccontato che il parto è stato l’esperienza più difficile della sua vita, con un travaglio durato 19 ore. Ha aggiunto che il suo compagno si è mostrato comprensivo nonostante abbia ricevuto insulti durante il periodo. A circa un mese dalla nascita, la neonata è probabilmente la più giovane ospite a partecipare allo studio di Verissimo.

A un mese dalla nascita, Aurora è forse l’ospite più giovane a fare il proprio ingresso nello studio di Verissimo. Succede nella puntata del 28 marzo, quando la neo-mamma Mercedesz Henger la presenta a Silvia Toffanin e al pubblico. “È il periodo più bello della mia vita”, dice sorridente, prima di fare una piccola pausa e aggiungere: “Dopo l’esperienza più brutta della mia vita. 19 ore di travaglio, si è fatta attendere però posso dire che ne è valsa la pena”. Aurora è nata dall’amore con Alessio Salata, il 24enne con cui Mercedesz fa coppia fissa da un paio d’anni. Di come il ragazzo abbia gestito l’esperienza del parto, la 34enne fa sapere: “È stato incredibilmente paziente a dispetto del fatto che si è preso gli insulti, qualche ‘Stai zitto‘, qualche ‘Mai più’, è stato veramente comprensivo e mi è stato accanto tutto il tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il parto è stata l’esperienza più brutta della mia vita, il travaglio è durato 19 ore. Il mio compagno è stato comprensivo nonostante tutti gli insulti che si è preso”: così Mercedesz Henger

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Un dolcissimo momento nello studio di Canale 5 https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/mercedesz-henger-a-verissimo-con-la-sua-piccola-aurora-nata-dopo-quasi-in-giorno-di-travaglio-e-tanto-dolore - facebook.com facebook