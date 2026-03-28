Mercedesz Henger ha partecipato a Verissimo per parlare del parto della sua prima figlia, durato 19 ore. Ha descritto l’esperienza come un incubo, ma ha anche detto che ora si sente nel periodo più bello della sua vita. La modella ha condiviso dettagli sulla nascita e sulle emozioni legate a questo momento, senza usare frasi molto elaborate o giudizi.

La prima intervista da mamma di Mercedesz Henger è arrivata nel salotto di Verissimo, dove ha raccontato senza filtri la nascita della figlia Aurora e le difficoltà del parto durato ben 19 ore. Ospite di Silvia Toffanin, Mercedesz Henger ha parlato per la prima volta della sua nuova vita da mamma. La figlia Aurora è nata il 25 febbraio e ha completamente cambiato la sua quotidianità. “Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita. Ho avuto 19 ore di travaglio, quasi un giorno intero. È stato davvero un incubo”. Nonostante la difficoltà del parto, oggi Mercedesz parla della maternità come di un’esperienza “magica”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mercedesz Henger a Verissimo dopo il parto di 19 ore: “Un incubo, ma ora è il periodo più bello della mia vita”

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