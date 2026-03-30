Lesioni nella navata centrale | disposta la chiusura della chiesa dei Salesiani

Questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno chiuso temporaneamente la chiesa dei Salesiani a Brindisi dopo aver ricevuto una segnalazione anonima. La notifica riguardava un calcinaccio caduto dal soffitto nella serata precedente, nella navata centrale dell’edificio. La chiusura è stata adottata per motivi di sicurezza e rimane in vigore fino a nuove verifiche.

Stamattina sopralluogo dei vigili del fuoco. Necessaria una perizia tecnica approfondita. Sospese tutte le celebrazioni liturgiche A seguito del sopralluogo effettuato, i vigili del Fuoco non hanno riscontrato evidenze dirette dell’accaduto segnalato. Tuttavia, sono state rilevate alcune manifestazioni di lesione degli stucchi nella navata centrale, tali da rendere necessaria una perizia tecnica approfondita per accertare lo stato della struttura e definire eventuali interventi di messa in sicurezza. “Per tale motivo – si legge in una nota a firma del parroco, don Ercole Cinelli - tutte le celebrazioni liturgiche all’interno della chiesa sono sospese fino al completamento della perizia, prevista nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Lesioni nella navata centrale: disposta la chiusura della chiesa dei Salesiani Altri aggiornamenti su Lesioni nella navata centrale disposta... Leggi anche: Lesioni nella nevata centrale: disposta la chiusura della chiesa dei Salesiani Principio d'incendio nella scuola Aldo Moro a Rutigliano, disposta la chiusura: "Necessari lavori sull'impianto elettrico"Resterà chiusa fino a nuove disposizioni la scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano. Passaggio della 'Tirreno-Adriatico' nelle Marche, disposta la chiusura di un tratto della SS16SENIGALLIA - In occasione della competizione ciclistica Tirreno-Adriatico, che si svolgerà nella mattinata di venerdì 13 marzo 2026, il comune di...