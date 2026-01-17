Principio d' incendio nella scuola Aldo Moro a Rutigliano disposta la chiusura | Necessari lavori sull' impianto elettrico

La scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano resterà chiusa fino a nuove disposizioni, a seguito di un principio d'incendio causato da un problema all'impianto elettrico, segnalato il 15 gennaio. Il sindaco Giuseppe Valenzano ha disposto la chiusura per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, in attesa di interventi di riparazione e verifiche sull'impianto elettrico dell'edificio.

Resterà chiusa fino a nuove disposizioni la scuola elementare Aldo Moro di Rutigliano. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco, Giuseppe Valenzano, il 15 gennaio, in seguito al principio d'incendio verificatosi nell'istituto e partito da un contatore Enel ubicato all'interno dell'edificio. La chiusura è stata disposta per consentire i necessari interventi sull'impianto elettrico, come evidenziato dalla relazione dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. "In assenza di un impianto elettrico funzionante - si legge nell'ordinanza del sindaco - non può essere consentita la permanenza degli alunni, del personale scolastico e di ogni altro soggetto all'interno dell'edificio scolastico", di conseguenza "si rende necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza della collettività scolastica".

