Passaggio della ' Tirreno-Adriatico' nelle Marche disposta la chiusura di un tratto della SS16

In vista della Tirreno-Adriatico, che si terrà venerdì 13 marzo 2026, il comune di Senigallia ha disposto la chiusura di un tratto della SS16 a partire dalle ore 9. La strada sarà interdetta al traffico nel tratto interessato dalla corsa, al fine di consentire lo svolgimento della competizione ciclistica nelle zone coinvolte. La chiusura resterà in vigore finché non sarà completata la manifestazione.

SENIGALLIA - In occasione della competizione ciclistica Tirreno-Adriatico, che si svolgerà nella mattinata di venerdì 13 marzo 2026, il comune di Senigallia comunica che dalle ore 9.45 e fino al termine del passaggio della gara ciclistica la Strada Statale 16 per Marotta sarà interdetta alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Terni, il passaggio della Tirreno-Adriatico: “Percorribilità delle strade, orari di chiusura delle strade e sicurezza”Una riunione per preparare al meglio il passaggio a Terni della terza tappa della Tirreno-Adriatico, in programma mercoledì 11 marzo. Tirreno Adriatico 2026: percorso e tappe nelle MarcheAncona, 16 gennaio 2026 – Compie 61 anni la Tirreno - Adriatico, e dal 9 al 15 marzo, lo fa con un’edizione che già si presenta in tutta la sua... Tutti gli aggiornamenti su Passaggio della Temi più discussi: Mercoledì a Terni il passaggio della Tirreno - Adriatico; Tirreno-Adriatico a Terni, la MAPPA del passaggio in città e tutti gli ORARI; 61ª edizione della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, riunione in prefettura a Terni; Tappa umbra per la Tirreno-Adriatico: chiuse rampe e svincoli su E45 e Raccordo. E’ il giorno della Tirreno-Adriatico. Rampe chiuse sulla Perugia-Bettolle. Ecco tutte le limitazioni al trafficoL’Anas rende noto l’elenco delle misure sulla circolazione per il passaggio della storica corsa ciclistica. A Terni un’ordinanza comunale disciplina la viabilità cittadina in questa speciale occasione ... lanazione.it Tirreno-Adriatico in Umbria, chiudono diversi svincoli delle statali: l’elenco con gli orariSono diversi gli svincoli delle statali dell’Umbria che resteranno chiuse per il passaggio della Tirreno-Adriatico attesa l’11 marzo. I provvedimenti sono stati emessi delle Prefetture di Perugia e Te ... umbria24.it Dopo l'esordio in Serie D con la maglia della città e il passaggio alla Primavera della Sampdoria arriva la prestigiosa chiamata della nazionale maggiore dominicana LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/il-varesino-alessandro-ovalle-santos-convoc - facebook.com facebook