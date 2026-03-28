Tegola pesantissima | lesione muscolare salta Inter-Roma

Un grave infortunio ha colpito un calciatore durante la partita con la sua nazionale, provocando una lesione muscolare. Dopo i nuovi accertamenti effettuati al rientro, si è deciso che il giocatore salterà la partita tra Inter e Roma, prevista per il 5 aprile a San Siro. La gara si svolgerà a Pasqua, con entrambe le squadre che devono ottenere punti per i rispettivi obiettivi in classifica.

Mancano otto giorni a Inter-Roma. Si giocherà il 5 aprile, a Pasqua e a San Siro, con entrambe le squadre obbligate a fare risultato per i propri obiettivi: Scudetto e qualificazione alla prossima Champions. Chivu dovrebbe riavere a disposizione capitan Lautaro Martinez: il rientro dell’argentino è ritenuto indispensabile per dare la scossa a una squadra che ha imboccato un tunnel molto pericoloso. La buona notizia per Gasperini, invece, è il recupero di Matias Soule. Ma è l’unica, mentre ce n’è un’altra brutta: l’infortunio di Wesley. Il terzino brasiliano, uno dei pilastri della squadra, si è fatto male al 71' dell’amichevole Brasile-Francia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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