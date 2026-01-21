Crema due rapine in pieno centro storico | denunciati in sei

A Crema, nel centro storico, sono stati individuati e denunciati in sei persone gli autori di due rapine avvenute nelle ultime settimane. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato alla ricostruzione degli episodi e all’identificazione dei responsabili. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e la tranquillità della zona centrale della città.

Crema, 21 gennaio 2026 – Sono stati individuati gli autori di due rapine avvenute nel cuore del centro di Crema nelle ultime settimane. Sei persone sono state denunciate, quattro per una e due per l’altra. La prima rapina. Nel primo caso, i carabinieri di Cremona hanno d enunciato per rapina e lesioni personali quattro uomini di 33, 19, 20 e 18 anni, noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di un ’aggressione con rapina nei confronti di un giovane cremasco. Una notte di alcune settimane fa una pattuglia della Radiomobile di Crema era intervenuta in una via del centro storico perché un giovane aveva segnalato di essere stato vittima di una rapina da parte di quattro persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, due rapine in pieno centro storico: denunciati in sei Lanciano, attività abusiva di stoccaggio rifiuti in pieno centro: due denunciatiA Lanciano, un’area nel centro cittadino è stata sequestrata dai carabinieri forestali a seguito di un’attività abusiva di stoccaggio di rifiuti. Firenze, centro storico assediato dal gioco delle tre carte: denunciati due uominiNella giornata del 12 gennaio 2026, due cittadini rumeni sono stati denunciati dalla guardia di finanza nel centro storico di Firenze, dove praticavano il gioco delle tre carte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Due piacentini rapinati a Crema dalla banda di maranza. A Taranto rapina «golosa» dal supermercato, in fuga minacciano vigilantes con una bottiglia: due arrestiDue arresti per rapina aggravata in un supermercato. La refurtiva? Alcune bottiglie di liquore e otto confezioni di crema spalmabile, nascosti in uno zaino e poi restituiti ai legittimi proprietari. lagazzettadelmezzogiorno.it Agguato all’alba in piazza Garibaldi a Crema, polizia al lavoro sulle immagini. Due giovani piacentini aggrediti e rapinati da un gruppo di ragazzi, il bottino: duecento euro in contanti, oltre alle chiavi di una delle due vetture. #piazzagaribaldi #CREMA #rapina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.