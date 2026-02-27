Aggredito e scippato | paura in pieno centro storico

Un episodio di violenza ha scosso il cuore del centro storico di Merano, dove un uomo di mezza età è stato aggredito e derubato. In pochi attimi, il malvivente ha sottratto il suo borsellino, lasciandolo senza effetti personali. L’incidente si è verificato in un momento di normalità, creando scompiglio tra i passanti e attirando l’attenzione sulla sicurezza nell’area.

Gli ha rubato il borsellino e in un attimo ha perso i suoi effetti personali. È questa, almeno secondo i primi riscontri degli investigatori, la dinamica di un violento scippo avvenuto qualche giorno fa nel centro storico di Merano ai danni di un uomo di mezza età. Il fatto è stato segnalato alla Centrale unica di emergenza e in poco tempo sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Visionando le telecamere di videosorveglianza ed eseguendo tutti gli accertamenti necessari del caso, i poliziotti sono risaliti all’identità del presunto scippatore: un giovane cittadino italiano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

