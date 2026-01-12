Violenza sessuale ai danni del nipote di 9 anni | condannato un 32enne

Un uomo di 32 anni è stato condannato per violenza sessuale ai danni del nipote di 9 anni, segnando una svolta nella vicenda giudiziaria. La sentenza rappresenta un passo importante nella tutela dei minori e nella lotta contro gli abusi all’interno delle famiglie. La decisione conclude un procedimento difficile, portando alla luce una realtà delicata che richiede attenzione e sensibilità.

FIRENZE – Una sentenza durissima che mette fine a un incubo familiare consumatosi tra le mura domestiche. Il tribunale di Firenze ha condannato a 16 anni di reclusione un uomo di 32 anni di origine pakistana, ritenuto colpevole di violenza sessuale e corruzione di minore ai danni del nipote di soli 9 anni. La decisione è arrivata al termine del rito abbreviato, una scelta processuale che ha consentito all’imputato di usufruire dello sconto di un terzo della pena; per questo motivo la condanna si è attestata poco sotto i 20 anni che erano stati inizialmente richiesti dal pubblico ministero Giacomo Pestelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

