Accordo nel segno di inclusione e benessere Atleti portavoce di uno stile di vita sano Avis e Csi oltre lo sport La Squadra del dono un patto per l’altruismo
Avis e Centro Sportivo Italiano hanno firmato un accordo per promuovere una cultura dell’altruismo e del benessere attraverso lo sport. L'iniziativa, intitolata
Avis e Centro Sportivo Italiano hanno deciso di unire gli sforzi per "Diffondere la cultura dell’altruismo e il valore sociale dello sport come veicolo di prevenzione, inclusione e benessere", e lo hanno fatto firmando un accordo imperniato sull’organizzazione di attività congiunte su tutto il territorio nazionale. Al centro la volontà di realizzare dei percorsi di sensibilizzazione al dono, educazione civica, prevenzione e promozione della salute rivolti in particolare ai giovani, alle loro famiglie, ai dirigenti e agli operatori sportivi. I luoghi in cui la collaborazione diventerà atto concreto sono manifestazioni, tornei, camp estivi, eventi regionali e nazionali, coinvolgendo atleti e volontari del CSI che diventeranno ambasciatori di questa intesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Terni, progetto ‘MoviMenti’: “Incentivare uno stile di vita sano e attivo promuovendo il benessere bio-psico-sociale”
Leggi anche: Open day dello sport e del benessere alimentare: promuovere uno stile di vita attivo
Accordo nel segno di inclusione e benessere Atleti portavoce di uno stile di vita sano». Avis e Csi oltre lo sport . La Squadra del dono, un patto per l’altruismo; Milano tra longevità e fragilità: sport e inclusione al centro della strategia sul benessere urbano.
Accordo nel segno di inclusione e benessere "Atleti portavoce di uno stile di vita sano». Avis e Csi oltre lo sport . La Squadra del dono, un patto per l’altruismo - Avis e Centro Sportivo Italiano hanno deciso di unire gli sforzi per "Diffondere la cultura dell’altruismo e il valore ... sport.quotidiano.net
Ospedale Bambino Gesù: un accordo triennale con la società Sport e salute per promuovere salute, benessere e inclusione attraverso l’attività sportiva - Un accordo triennale per promuovere salute, benessere e inclusione attraverso il movimento, con progetti dedicati a sport adattato, diabete, obesità, cardiologia, malattie croniche, riabilitazione ... agensir.it
Solofra, la nota di Gabriele Pisano La mia nomina a Vice-Sindaco è arrivata senza alcun accordo politico, senza confronto e senza il mio consenso. L’ho appresa dai social, segno evidente che non esistono le condizioni per avviare una fase nuova e realment - facebook.com facebook
Accenture mette a segno un colpo strategico nel comparto tecnologico annunciando l'accordo per l'acquisizione di Faculty, primaria società britannica specializzata in servizi e prodotti di intelligenza artificiale. L'operazione punta a rafforzare la c... x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.