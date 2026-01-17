Avis e Centro Sportivo Italiano hanno firmato un accordo per promuovere una cultura dell’altruismo e del benessere attraverso lo sport. L'iniziativa, intitolata

Avis e Centro Sportivo Italiano hanno deciso di unire gli sforzi per "Diffondere la cultura dell’altruismo e il valore sociale dello sport come veicolo di prevenzione, inclusione e benessere", e lo hanno fatto firmando un accordo imperniato sull’organizzazione di attività congiunte su tutto il territorio nazionale. Al centro la volontà di realizzare dei percorsi di sensibilizzazione al dono, educazione civica, prevenzione e promozione della salute rivolti in particolare ai giovani, alle loro famiglie, ai dirigenti e agli operatori sportivi. I luoghi in cui la collaborazione diventerà atto concreto sono manifestazioni, tornei, camp estivi, eventi regionali e nazionali, coinvolgendo atleti e volontari del CSI che diventeranno ambasciatori di questa intesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Accordo nel segno di inclusione e benessere "Atleti portavoce di uno stile di vita sano». Avis e Csi oltre lo sport . La Squadra del dono, un patto per l’altruismo

