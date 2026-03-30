L’elogio della pazienza | Pjanic scuda Gasperini e il progetto Friedkin

A poche ore dalla partita tra Italia e Bosnia, che si prevede complicata per gli Azzurri, Miralem Pjanic ha commentato nuovamente la sua esperienza alla Roma. In una dichiarazione recente, il calciatore ha espresso pensieri sulla sua permanenza nel club e sulla sua carriera, commentando anche il rapporto con l’allenatore e i cambiamenti avvenuti nel progetto sportivo.

A poche ore dalla sfida elettra tra Italia e Bosnia, una gara secca che promette di trasformarsi in una “bolgia” per gli Azzurri, Miralem Pjanic torna a parlare della Roma. L’ex metronomo giallorosso, intervenuto in una nota trasmissione radiofonica, ha analizzato con lucidità l’attuale impasse ambientale che circonda la gestione di Gian Piero Gasperini, invocando quella stabilità che troppo spesso è mancata nella Capitale. In un momento in cui la corsa Champions si fa serrata, il bosniaco promuove la visione della proprietà americana e la struttura tecnica costruita attorno al Direttore Sportivo Frederic Massara. La dottrina del tempo: Gasperini e la scelta corretta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’elogio della pazienza: Pjanic “scuda” Gasperini e il progetto Friedkin Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport – i retroscena della riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma Roma, ossessione Champions: i Friedkin blindano Gasperini e il “tesoro” giovaniLa Roma dei Friedkin entra nella fase più calda della stagione con un diktat assoluto: spegnere le tensioni e agganciare la Champions League.