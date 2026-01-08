Corriere dello Sport – i retroscena della riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma

Il Corriere dello Sport riferisce di una riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma, un incontro che ha attirato l'attenzione nel contesto del calciomercato. Dopo un periodo di riserbo, le conversazioni sono ora ufficialmente confermate, offrendo un nuovo spunto di riflessione sulle future strategie sportive e di gestione del club. La notizia si inserisce in un quadro di evoluzioni che potrebbero influenzare l’ambiente calcistico romano.

In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: ROMA – Il silenzio che aveva fatto rumore è diventato parola. E anche chiarimento. Il faccia a faccia tanto atteso tra Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin è andato in scena ieri a Trigoria e non ha tradito le aspettative: diretto, franco, senza filtri. Un vertice necessario dopo il clamoroso rifiuto del tecnico di rilasciare interviste dopo la vittoria contro il Lecce: una scelta forte, voluta, che ha imposto al club di intervenire per ricompattare l'ambiente e lanciare all'esterno un messaggio chiaro di unità e sinergia.

