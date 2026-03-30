L’elisoccorso di Leonardo ha effettuato oltre 3.600 interventi. L'organizzazione si occupa di intervenire in situazioni complesse e spesso difficili da raggiungere con i mezzi terrestri. I voli di soccorso vengono eseguiti in diverse aree, garantendo assistenza rapida e mirata in situazioni di emergenza. I numeri indicano un livello elevato di attività nel corso dell'ultimo periodo.

UN’ORGANIZZAZIONE capace di intervenire in contesti complessi e spesso difficilmente raggiungibili via terra. Le due basi operative di Falconara e Fabriano lavorano in stretta sinergia. La prima copre il litorale e le aree urbane più densamente popolate, mentre la seconda presidia le zone montane e l’entroterra. "Il nostro compito è garantire una risposta rapida ed efficace in ogni area della regione, dalla costa alle zone più interne. L’ elisoccorso consente di ridurre in modo significativo i tempi di intervento, anche in contesti complessi e difficilmente raggiungibili. Una volta preso in carico, il paziente può essere assistito e stabilizzato in tempi rapidi, con la possibilità di avviare tempestivamente le prime manovre salvavita durante il trasporto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’elisoccorso di Leonardo supera i 3.600 interventi

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