Elisoccorso nel 2025 effettuati in Piemonte oltre 3.200 interventi

Nel 2025, l’elisoccorso in Piemonte ha effettuato oltre 3.200 interventi, coprendo 2.800 ore di volo. Il servizio ha coinvolto 68 infermieri, 60 medici e personale tecnico specializzato, inclusi unità cinofile da valanga. Questo impegno rappresenta un presidio fondamentale per la gestione di emergenze sanitarie e di protezione civile nella regione.

Sono stati oltre 3.200 gli interventi effettuati nel 2025 in Piemonte dall'elisoccorso, con 2.800 ore di volo complessive e l'impiego di 68 infermieri e 60 medici anestesisti-rianimatori e dell'emergenza-urgenza, affiancati dal personale tecnico di elisoccorso, dalle unità cinofile da valanga e.

