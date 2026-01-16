Elisoccorso nel 2025 effettuati in Piemonte oltre 3.200 interventi
Nel 2025, l’elisoccorso in Piemonte ha effettuato oltre 3.200 interventi, coprendo 2.800 ore di volo. Il servizio ha coinvolto 68 infermieri, 60 medici e personale tecnico specializzato, inclusi unità cinofile da valanga. Questo impegno rappresenta un presidio fondamentale per la gestione di emergenze sanitarie e di protezione civile nella regione.
