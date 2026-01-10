Infortuni in montagna | quattro interventi in Bergamasca due con l’elisoccorso

Da ecodibergamo.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, in Bergamasca sono stati effettuati quattro interventi di soccorso in incidenti in montagna, di cui due con l'elisoccorso. La situazione più grave riguarda una donna di 27 anni, che ha subito un forte trauma facciale dopo una caduta sulle piste di Colere. Questi interventi evidenziano l'importanza di prestare attenzione alle condizioni di sicurezza durante le attività sportive invernali.

SPORT INVERNALI. La più grave è una donna di 27 anni che ha picchiato violentemente il viso sulla neve sulle piste di Colere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Infortuni in montagna: quattro interventi in Bergamasca, due con l’elisoccorso

