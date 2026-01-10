Infortuni in montagna | quattro interventi in Bergamasca due con l’elisoccorso
Recentemente, in Bergamasca sono stati effettuati quattro interventi di soccorso in incidenti in montagna, di cui due con l'elisoccorso. La situazione più grave riguarda una donna di 27 anni, che ha subito un forte trauma facciale dopo una caduta sulle piste di Colere. Questi interventi evidenziano l'importanza di prestare attenzione alle condizioni di sicurezza durante le attività sportive invernali.
SPORT INVERNALI. La più grave è una donna di 27 anni che ha picchiato violentemente il viso sulla neve sulle piste di Colere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La montagna chiama, il corpo risponde. Prima di scendere in pista, prenditi un momento per ascoltarlo. Allenamento, controllo medico e un buon riscaldamento fanno la differenza tra una giornata di divertimento e un infortunio evitabile. La prevenzione è part - facebook.com facebook
Caduta dalla falesia, incidente sugli sci e infortunio in montagna: gli interventi di #sabato #3gennaio x.com
