L’elicottero progettato con gli operatori

Un'azienda tra i principali produttori mondiali di elicotteri civili ha annunciato un nuovo modello sviluppato in collaborazione con gli operatori del settore. La flotta di questa azienda supera le 4.000 unità in servizio, confermando la sua presenza significativa nel mercato del trasporto aereo. La notizia riguarda il lancio di un velivolo che rispecchia le esigenze operative di chi utilizza quotidianamente questi mezzi.

LEONARDO è tra i principali produttori mondiali di elicotteri per il traposto civile. La flotta in servizio supera le 4.550 unità in 150 Paesi, impiegate in ogni tipo di missione. Nel 2025 il settore elicotteri ha registrato ricavi per 5,8 miliardi di euro (+11,1 % sull’anno precedente). L’azienda opera attraverso una rete di centri d’eccellenza, con 9 stabilimenti in Italia e una presenza internazionale nel Regno Unito, Svizzera, Polonia e Stati Uniti. Con oltre 250.000 ore di missione, l’AW169 è uno degli elicotteri più versatili della gamma Leonardo e trova nel soccorso sanitario una delle sue applicazioni più complete. Lo presenta Riccardo Ronchini, 28 anni, ingegnere aerospaziale, in Leonardo dal 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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