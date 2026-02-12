Recanati in vetrina alla Bit Pepa | fare rete con gli operatori

Recanati si presenta alla Bit di Milano con il suo patrimonio culturale e artistico. La città marchigiana ha partecipato all’allestimento della Regione Marche, mettendo in mostra le sue eccellenze. Durante la fiera, gli operatori locali hanno cercato di fare rete e attrarre più visitatori, puntando sulla ricchezza della propria identità.

Recanati protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano. All'interno dell'allestimento della Regione Marche, Recanati ha portato il meglio della propria identità, confermandosi città d'arte, cultura e grandi eventi. Non solo i nomi illustri che la rendono celebre nel mondo – Giacomo Leopardi, Beniamino Gigli e Lorenzo Lotto – ma anche un sistema museale diffuso e innovativo, come il Museo dell'Immigrazione, caratterizzato da un alto livello di digitalizzazione, e un calendario di festival capaci di attrarre pubblici diversi, dall'Emf a Memorabilia fino a Lunaria. La presenza alla Bit ha rappresentato un momento di confronto importante con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, con numerosi sindaci e con i principali stakeholder del turismo regionale, in un dialogo costruttivo sulle prospettive di sviluppo del settore nelle Marche, che negli ultimi anni sta vivendo una significativa crescita.

