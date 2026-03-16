RENTRI e contrattualistica con gli operatori ambientali nelle istituzioni scolastiche

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con un decreto ministeriale e riguarda la gestione dei rifiuti nelle scuole. La sua funzione principale è monitorare e registrare le operazioni di smaltimento e raccolta dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è garantire un controllo più efficace sulla tracciabilità dei rifiuti e sulle attività degli operatori ambientali coinvolti.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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