Leggende al Teatro Regio | Andrea Battistoni dirige l’Orchestra tra Martucci Rocca e Mahler

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 20, si terrà al Teatro Regio il concerto intitolato “Leggende”, diretto dal maestro Andrea Battistoni, che torna a dirigere l’orchestra del teatro. L’appuntamento fa parte della stagione de I Concerti 20252026, ed è il quinto evento in programma. Durante la serata saranno eseguite composizioni di Martucci, Rocca e Mahler.

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 20, al Teatro Regio, il direttore musicale Andrea Battistoni torna sul podio dell’Orchestra del Regio con “Leggende”, quinto appuntamento della stagione de I Concerti 20252026. Il concerto propone un percorso che unisce riscoperta del repertorio italiano e grande sinfonismo europeo. In apertura il Notturno per orchestra op. 70 n. 1 di Giuseppe Martucci, eseguito per la prima volta proprio al Regio nel 1901 e particolarmente apprezzato da Arturo Toscanini. Segue il Momento sinfonico dall’opera Monte Ivnòr di Lodovico Rocca, proposto nel quarantesimo anniversario della morte del compositore. Il brano richiama le atmosfere drammatiche della Prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - “Leggende” al Teatro Regio: Andrea Battistoni dirige l’Orchestra tra Martucci, Rocca e Mahler Articoli correlati Il Teatro Regio di Capitanata festeggia 25 anni di attività con la commedia ‘Il Re cerca moglie. Riscatto al Regio’In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il Teatro Regio di Capitanata compie 25 anni di attività e festeggia... Sibelius, Strauss e Skrjabin al Politeama: dirige l'Orchestra Jérémie RhorerNatura, mito e tensione spirituale sono al centro dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma venerdì... Una selezione di notizie su Teatro Regio Discussioni sull' argomento Gea Garatti Ansini nuovo Maestro del Coro del Teatro Regio; Parma | SereNata a Napoli con Serena Rossi. Parma: al teatro Regio celebrata la squadra delle leggendeAl Teatro Regio di Parma l'evento Parma Calcio Legacy ha permesso la presentazione di Parma Calcio Legends, la squadra che riunisce le glorie gialloblù. Sono stati celebrati i campioni che hanno ... ansa.it Al Regio di Torino Leggende, Andrea Battistoni affronta il Titano di MahlerIl quinto appuntamento de I Concerti 2025/2026 del Teatro Regio, Leggende, segna il ritorno sul podio dell'Orchestra del Regio del direttore musicale Andrea Battistoni, protagonista di un programma ... ansa.it Teatro Regio di Parma | Parma - facebook.com facebook