Martedì 31 marzo inizierà in commissione Affari costituzionali della Camera l’esame della nuova legge elettorale, proposta dal presidente della commissione. La discussione riguarda un progetto di legge presentato da un rappresentante di Forza Italia, che sarà oggetto di approfondimenti nelle settimane successive. La decisione è stata comunicata ufficialmente e l’iter legislativo prenderà avvio con questa prima fase.

Prenderà il via martedì 31 marzo in commissione Affari costituzionali della Camera l’esame della nuova legge elettorale, su proposta del presidente Nazario Pagano (Forza Italia). Il testo presentato dal centrodestra sarà esaminato insieme ad altre otto proposte di legge depositate nel corso degli ultimi anni, anche da parte delle opposizioni, che riguardano diversi aspetti della materia elettorale, dal voto all’estero alla raccolta digitale delle firme. Il primo passaggio sarà l’individuazione del testo base, su cui si concentrerà il lavoro parlamentare nelle settimane successive. “In commissione sarà adottato il testo base, cioè si dovrà decidere il testo sul quale lavoreremo”, ha spiegato Pagano, aggiungendo che i relatori verranno nominati a breve. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni ha deciso. Legge elettorale, al via l’iter in commissione dal 31 marzo

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