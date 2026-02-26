Legge elettorale testo centrodestra depositato in Parlamento Schlein | Per noi inaccettabile

Il centrodestra ha presentato in Parlamento il nuovo testo per la legge elettorale, risultato di incontri e discussioni tra le forze di maggioranza. La proposta mira a modificare le regole del sistema elettorale, suscitando reazioni e commenti da parte delle opposizioni. La discussione in aula si preannuncia intensa, con diverse posizioni che si confrontano sulla validità delle modifiche proposte.

Il centrodestra ha depositato in Parlamento il testo di riforma della legge elettorale, frutto di un lungo vertice di maggioranza. Un sistema definito “ proporzionale con premio di governabilità ”, pensato – spiegano i proponenti – per garantire stabilità e pluralismo. Di tutt’altro avviso il Partito Democratico, che lo boccia senza appello: “È irricevibile”. Il provvedimento, sottoscritto dai capigruppo della maggioranza, si compone di tre articoli più allegati. L’impianto prevede un sistema proporzionale basato su collegi plurinominali, con l’eliminazione dei collegi uninominali, fatta eccezione per le minoranze linguistiche. Cuore della riforma è l’introduzione di un premio di governabilità: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione che raggiunga il 40% dei voti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

