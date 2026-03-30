legge elettorale condivisa per ripartire

Una legge elettorale condivisa potrebbe rappresentare un passo per rilanciare il sistema politico dopo la sconfitta nel referendum. Le dichiarazioni indicano l’intenzione di accelerare il processo e ottenere risultati concreti. La premier ha sottolineato la necessità di ripartire con decisione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti del nuovo disegno di legge o sui tempi di approvazione.

“Ingranare le marce alte e dare risultati”. Difficile che dopo la sconfitta nel referendum Giorgia Meloni potesse chiedere il contrario. La rabbia e l’orgoglio, per dirla alla Fallaci. Il problema è riuscirci in un Paese, in un mondo e in tempi difficili. E molto stretti. Partiamo dai tempi. Un anno o poco più di governo sono niente. Altre grandi riforme, dunque, meglio lasciarle perdere. La nuova legge elettorale, invece, quella sì, si può fare. Si farà. Che debba essere per forza "condivisa", è la solita favoletta che contraddice l’essenza stessa della democrazia. Che non debba essere sbattuta in faccia all’opposizione, o almeno a parte di essa, è invece regola buona e furba: toglie armi di polemica, arrotonda qualche spigolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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