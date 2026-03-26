Due autori di rilievo condividono il medesimo volume, intitolato “Storia di un’amicizia”, pubblicato da Quodlibet. Si tratta di un’unica opera che mette in luce il lavoro di entrambi gli scrittori, ciascuno con una sola pubblicazione all’attivo. La scelta di questo libro permette di conoscere due figure di spicco attraverso un testo che ne racchiude le rispettive voci.

Due grandi scrittori con un libro solo: è una lettura conveniente “Storia di un’amicizia” di Ermanno Cavazzoni (Quodlibet). Uno è il narratore e l’altro è l’amico narrato, Gianni Celati. Sono due grandi autori che appaiono minori perché privi di tracotanza e fuori dalle consorterie, fuori dai premi, Celati nell’ultima fase della sua vita addirittura fuori d’Italia, quasi esule. Cavazzoni anni fa non lo consideravo molto, Celati di più, ma solo come correlativo letterario di Luigi Ghirri. Ora invece li sento necessari e straordinari. Cavazzoni mi appare sempre più conservatore (impolitico, ovviamente), sempre più scettico e antifanatico. Perciò antiambientalista: “Dicevano in quell’epoca e anche dopo che andavamo verso il riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cavazzoni e Celati: due grandi scrittori con un libro solo

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