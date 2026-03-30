Lega Zaia arrivato nella sede del Carroccio per la riunione della segreteria politica

Luca Zaia è arrivato presso la sede milanese della Lega, situata in via Bellerio, per partecipare alla riunione della segreteria politica del partito. La riunione è presieduta dal segretario Matteo Salvini e coinvolge i membri della segreteria. L’ex governatore veneto si trova nel quartier generale del partito in vista dell’incontro.

Luca Zaia è arrivato nella sede milanese della Lega, in via Bellerio. Qui l’ex governatore veneto parteciperà alla riunione della segreteria politica del partito, presieduta dal segretario Matteo Salvini. Presenti, tra gli altri, il vicesegretario Claudio Durigon, Luca Toccalini, Andrea Crippa, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lega, Zaia arrivato nella sede del Carroccio per la riunione della segreteria politica Articoli correlati Lega, Forza Italia e il “furto” di deputati: quattro hanno lasciato il Carroccio, ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini. «Frequentano le cene del Carroccio»La manifestazione di dissenso dei vannacciani in piazza Montecitorio, ieri 15 gennaio durante il voto sugli aiuti all’Ucraina, ha fatto notizia... Allarme bomba nella sede della Lega a MilanoUn allarme bomba è scattato nel pomeriggio di oggi nella sede della Lega, in via Bellerio a Milano. Lega, Zaia arrivato nella sede del Carroccio per la riunione della segreteria politica