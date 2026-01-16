Lega Forza Italia e il furto di deputati | quattro hanno lasciato il Carroccio ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini Frequentano le cene del Carroccio

Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni spostamenti tra i deputati di Lega e Forza Italia, con quattro che hanno lasciato il Carroccio e altri dieci che si sarebbero avvicinati a Salvini. Contestualmente, una piccola protesta si è svolta a Montecitorio durante il voto sugli aiuti all’Ucraina, con soli nove partecipanti. Questi eventi riflettono le dinamiche interne e le tensioni nel panorama politico italiano.

La manifestazione di dissenso dei vannacciani in piazza Montecitorio, ieri 15 gennaio durante il voto sugli aiuti all’Ucraina, ha fatto notizia soprattutto per la sua esigua partecipazione: appena nove persone. C’è chi ha parlato di un «generale senza soldati», o di una squadra di calcetto improvvisata al campetto sotto casa. Ma è anche un’immagine che racconta molto dell’ universo leghista: uno spazio sì attraversato da «sensibilità diverse», ma anche da tensioni interne, correnti che si sono fatte più vive ora che l’eurodeputato Roberto Vannacci è stato elevato a vicesegretario del partito. E così, come emerso nei giorni scorsi, qualcuno ha deciso di lasciare il Carroccio per approdare in un altro partito della maggioranza, Forza Italia, guidato da Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Open.online

