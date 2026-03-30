L' effetto Rossato e lo show di Durham Treviso rinasce con Croswell | il top della 24ª giornata di A

Nella 24ª giornata di Serie A, Treviso si risolleva con la vittoria di Croswell e l'esordio di Durham che ha attirato l'attenzione. La partita ha visto una prestazione significativa, mentre un giocatore italiano ha attirato i riflettori. L'effetto Rossato ha avuto un impatto nel risultato finale, e la giornata si è chiusa con alcune sorprese e protagonisti inattesi.

La ventiquattresima giornata di Serie A è stata quella dei verdetti che non ti aspetti. Tra le prime 7 della classifica vince solo Reggio Emilia, che coglie il sesto successo di fila e continua a sparigliare le carte nelle zone alte della graduatoria. Dopo la vittoria con la Virtus, arriva quella contro Brescia che impedisce alla Germani l’aggancio alle V-Nere in testa. L’UnaHotels è attesa al Forum a Pasqua, Milano è avvisata. L’EA7 nel frattempo perde al Carnera, contro un’Udine mai doma, che grazie a un parziale di 17-6 negli ultimi 5’, si mantiene viva nella bagarre per l’ottavo posto. Per i playoff c'è anche Varese che, grazie a una prova di grande consistenza offensiva, stende Tortona e Cremona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'effetto Rossato e lo show di Durham, Treviso rinasce con Croswell: il top della 24ª giornata di A Articoli correlati Fantacampionato, la top 11 della 24ª giornata di Serie ALa 24ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 2-0 della Roma sul Cagliari. Croswell si allena con Treviso Basket: quattro settimane per la salvezzaCon l’ingresso di Ed Croswell nel gruppo, la Nutribullet Treviso ha definito il percorso di restyling della rosa: l’aggiornamento è stato... Aggiornamenti e notizie su L'effetto Rossato e lo show di Durham... Discussioni sull' argomento Corsa, assist e continuità anche al fantacalcio: la media di Valle sfiora il 6,5; Da Kenney a Gamba, la reunion del Simmenthal anni 70: la Band of Brothers del basket italiano; Turchia-Romania: fattore campo e talento in rosa, tutto dà i turchi in pole position. Barford (17 pts) e Rossato (15 pts) protagonisti nel blitz esterno della @PallacReggiana sul parquet della @GermaniBrescia In doppia cifra anche Caupain, Thor e Williams: ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Miro Bilan #TuttoUnAltroSport @Unip x.com Barford (17 pts) e Rossato (15 pts) protagonisti nel blitz esterno della Pallacanestro Reggiana sul parquet della Pallacanestro Brescia In doppia cifra anche Caupain, Thor e Williams: ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Miro Bilan #TuttoUnAltroSp - facebook.com facebook