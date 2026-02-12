Croswell si allena con Treviso Basket | quattro settimane per la salvezza

Ed Croswell si sta allenando con Treviso Basket in vista della fine di questa stagione. Dopo aver aggiunto il centro americano al roster, la squadra ha deciso di puntare forte sulla sua esperienza per cercare di evitare la retrocessione. Quattro settimane di lavoro intenso sono state programmate per cercare di ottenere i risultati sperati e mettere in sicurezza la salvezza.

Con l'ingresso di Ed Croswell nel gruppo, la Nutribullet Treviso ha definito il percorso di restyling della rosa: l'aggiornamento è stato accompagnato dall'innesto di Radosevic e Macura, mentre Perkins è stato successivamente ceduto. Una finestra di four settimane di pausa, tra l'intervallo per la sfida con Trapani e i prossimi impegni di Coppa Italia e Nazionale, si presenta come momento cruciale per ricaricare le energie e mettere a punto la fase successiva della stagione. La nuova configurazione della squadra mira a offrire maggiori alternative tattiche e una rotazione più bilanciata sotto la guida di Marcelo Nicola.

