Lecco attenzione alle strade | previsti restringimenti e limitazioni

A Lecco sono previste modifiche alla viabilità durante questa settimana, con restrizioni e limitazioni sulle strade. Le variazioni non riguardano solo l'allestimento del mercato in centro, programmato per mercoledì 1° aprile, ma interessano diverse aree della città. Le autorità hanno comunicato che saranno apportate modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento degli eventi e delle operazioni di allestimento.

Come cambia la viabilità nel capoluogo durante la prossima settimana: l'elenco delle vie interessate da lavori ed eventi Settimana di modifiche alla viabilità nel capoluogo, non solo per l'allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 1° aprile. Di seguito le ulteriori variazioni alla circolazione stradale. Venerdì 3 aprile è in programma al Rigamonti Ceppi la partita di calcio valida per il campionato di Serie C tra Lecco e Vicenza, con conseguenti provvedimenti che interesseranno le vie adiacenti lo stadio. Per maggiori informazioni: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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