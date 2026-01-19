Le strade si restringono per lavori | attenzione alla viabilità a Lecco

A causa di lavori in corso, alcune strade a Lecco saranno temporaneamente ridotte o chiuse. Si segnala particolare attenzione in vista dell'incontro calcistico tra Lecco e Inter U23, programmato lunedì 26 gennaio alle 20. È consigliabile verificare le deviazioni e pianificare gli spostamenti di conseguenza per evitare disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Modifiche alla circolazione stradale questa settimana. Lunedì 26 gennaio divieto di sosta nei pressi dello stadio per Lecco-Inter U23 Tra le modifiche alla viabilità della settimana che inizia oggi si segnalano in maniera particolare quelle determinate dall'incontro calcistico Lecco-Inter U23 in programma lunedì 26 gennaio alle 20.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco e che prevede il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 16.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Lavori in A4 e lungo le strade della provincia: le modifiche alla viabilità Lavori per la fibra ottica a Fregene, modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessate

Dal 15 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Fregene saranno effettuati lavori di posa della fibra ottica, con modifiche temporanee alla viabilità. Le strade interessate subiranno variazioni temporanee per permettere l’intervento, garantendo la sicurezza di residenti e lavoratori durante le operazioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Quando l’inverno si fa sentire davvero, le strade tendono a svuotarsi e la città cambia ritmo, diventando più raccolta e discreta. Proprio in queste sere fredde nasce però il desiderio di fermarsi, di concedersi un momento semplice e autentico, magari seduti all’ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.