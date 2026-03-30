Ad Austin in Texas, la MotoGP 2026 ha visto un cambio di leadership con Marco Bezzecchi che ha conquistato la vittoria, portando a casa il suo terzo successo della stagione. La gara ha avuto come protagonista principale l'Aprilia, mentre in passato il circuito era dominio di Marc Marquez. Bezzecchi ha così ripreso la vetta della classifica generale, lasciando alle sue spalle altri piloti.

Un tempo era il regno di Marc Marquez, ieri invece Austin in Texas si è tinto dei colori dell'Aprilia di Marco Bezzecchi, cowboy dal cuore grande di questa MotoGP 2026. Il riminese si è ripreso la vittoria dopo la caduta nella Sprint del sabato. In testa dal primo giro ha gestito al meglio il vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, secondo, con Pedro Acosta (KTM) all'inseguimento. Peccato per Marc Marquez, che sulla pista dove ha trionfato 7 volte ha chiuso quinto. Il ducatista, ancora un po' acciaccato fisicamente, ha dovuto scontare il long lap penalty per il sorpasso nella Sprint che ha provocato la caduta del poleman Di Giannantonio (ieri 4°). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leader in stile Antonelli. Bezzecchi cala il tris e si riprende la vetta

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