Una grande Inter asfalta il Bologna e si riprende la vetta | sorrisi di Zielinski Lautaro e Thuram

L'Inter torna in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro il Bologna. I gol di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram hanno determinato il risultato, mentre Castro ha segnato per gli avversari. La partita si è svolta con un modulo 3-5-2, e i giocatori interisti hanno mostrato compattezza e determinazione, consolidando la posizione di leadership nel campionato.

