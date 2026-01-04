Una grande Inter asfalta il Bologna e si riprende la vetta | sorrisi di Zielinski Lautaro e Thuram

L'Inter torna in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 3-1 contro il Bologna. I gol di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram hanno determinato il risultato, mentre Castro ha segnato per gli avversari. La partita si è svolta con un modulo 3-5-2, e i giocatori interisti hanno mostrato compattezza e determinazione, consolidando la posizione di leadership nel campionato.

Inter-Bologna 3-1 RETI: 39'pt Zielinski, 3'st Martinez, 29'st Thuram, 38'st Castro. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6, Akanji 6, Bastoni 6.5 (31'st Augusto 6); Henrique 6, Barella 6 (23'st Mkhitaryan 6), Calhanoglu 6.5 (23'st Sucic 6), Zielinski 7, Dimarco 6.5; Thuram 7 (38'st Lavelli sv), Martinez 7 (31'st Esposito 6). In panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Cocchi, Cinquegrano. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

