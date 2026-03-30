Le zone a 20 chilometri orari potrebbero essere molte di più

Il Comune di Bologna ha annunciato l'istituzione di una nuova zona a 20 chilometri orari intorno al parco di villa Grosso, nel quartiere Navile. La decisione arriva in seguito a una sentenza del Tar e si aggiunge alle zone 30 già esistenti. La nuova limitazione di velocità sarà attiva nei prossimi mesi, ampliando così le aree interessate alle restrizioni sulla circolazione.

Non solo zone 30. Dopo la discussa sentenza del Tar il Comune di Bologna rilancia e, nei giorni scorsi, ha già ufficializzato una zona 20 attorno al parco di villa Grosso, al Navile, che diventerà attiva nei prossimi mesi. La motivazione principale è la presenza di una scuola e, se l’esperimento dovesse funzionare, le zone con il limite di velocità a 20 chilometri orari potrebbero moltiplicarsi. Ad aprire a questa possibilità è l’assessore comunale alla Mobilità Michele Campaniello, che ne ha parlato con i cronisti a margine di un incontro sulla sicurezza stradale organizzato dalla Regione. Si tratta di “un progetto pilota, vediamo come va e se i frutti saranno positivi come noi speriamo non escludo assolutamente nulla”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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