Ad Acireale riaprono le scuole ma molte zone costiere sono interdette | i provvedimenti

Ad Acireale, le scuole riapriranno dopo le recenti verifiche tecniche sugli edifici scolastici. Tuttavia, alcune zone costiere rimangono interdette a causa di provvedimenti specifici, limitando temporaneamente alcune attività e accessi. Si tratta di un primo passo verso un graduale ritorno alla normalità, con attenzione alle misure di sicurezza e alla tutela della popolazione.

La ricognizione degli istituti scolastici ha permesso di accertare l'assenza di criticità strutturali. Non è ancora possibile, invece, avvicinarsi ai porti e alle zone più colpite dal ciclone Harry Primi passi verso un lento ritorno alla normalità ad Acireale. Nel corso della mattinata di ieri, sono state effettuate verifiche tecniche sugli edifici scolastici. Tutte le scuole sono risultate in buone condizioni e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente nella giornata di oggi. Riprenderà, inoltre, regolarmente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo il calendario settimanale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Acireale: allerta meteo, ordinanza di evacuazione in alcune zone costiereIn seguito all’allerta meteo di livello rosso emessa dalla Protezione Civile Regionale, il Comune di Acireale ha adottato un’ordinanza di evacuazione in alcune zone costiere.

Il maltempo preoccupa, il sindaco di Melito Porto Salvo ordina l'evacuazione nelle zone costiere a rischioIl maltempo crescente preoccupa la comunità di Melito Porto Salvo.

