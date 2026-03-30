Le vere ragioni della crisi dell’auto europea

Recentemente si è diffusa l’ipotesi che il Green Deal abbia influito sulla crisi del settore automobilistico europeo. Tuttavia, secondo un esperto che ha scritto un libro dedicato alla questione, questa non sarebbe la causa principale. La discussione si concentra su altri fattori che hanno contribuito al rallentamento del mercato e alla difficoltà delle aziende del settore.

Il Green Deal non è la causa principale, come spiega in questa puntata l’esperto Francesco Zirpoli autore del libro “Auto-distruzione. Crisi e trasformazione dell’industria dell’automobile”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le vere ragioni della crisi dell’auto europea Articoli correlati Leggi anche: Bitcoin è crisi senza fine. Tutte le vere ragioni del crollo (è colpa pure di Trump) Rusev svela le vere ragioni del suo ritorno in WWEIl ritorno di Miro, noto ai fan anche come Rusev, rappresenta una scelta guidata da una duplice esigenza: riaffermarsi ai massimi livelli e tornare a... Il vero obiettivo dell'attacco di #usa e #israele all' #iran #geopolitica Una selezione di notizie su vere ragioni Temi più discussi: Le vere ragioni dell'attacco al Venezuela e del rapimento di Maduro. Svelate dal vice presidente Vance (A. Puccio); Oro in calo dai massimi: le vere cause dietro il ribasso; Mps, attacco a Lovaglio: Non è l’uomo giusto per la fase che si apre; Auslaufmodell Volkspartei? Die wahren Gründe für den dramatischen Absturz der SPD - Xpert.Digital. Cucinella: Non riesco a capire le vere ragioni della protesta per il MuBaBOLOGNA – Sarà Mario Cucinella a chiudere oggi in Salaborsa il percorso della mostra A misura d’Uomo. Nella Bologna di Renato Zangheri (1973-1980) con un incontro alle 17.30 nell’auditorium Enzo ... bologna.repubblica.it Le vere ragioni. La voglia di potere del governo e la mia scelta per il NoTranquilli: le menti della giustizia governativa – ministro Nordio e senatrice Bongiorno – l’hanno detto subito: Questa riforma non incide sull’efficienza della giustizia e sui tempi dei processi. ilfattoquotidiano.it Parliamo dello spegnimento imminente dei T-Red agli incroci di viale Petrarca e Corso Pavia a Vigevano. Analizziamo le vere ragioni dietro questa decisione: mentre l'amministrazione comunale sostiene che i cittadini vigevanesi siano diventati più bravi alla - facebook.com facebook Le due uniche vere ragioni del #referendum e perché all’Italia conviene il Sì. Anche a sinistra #giustizia #17marzo #iltempoquotidiano @roberto_arditti x.com