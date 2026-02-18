Rusev svela le vere ragioni del suo ritorno in WWE

Rusev, il wrestler conosciuto anche come Miro, ha deciso di tornare in WWE per rilanciare la sua carriera e ritrovare il pubblico che lo ha seguito fin dagli esordi. Dopo aver passato mesi lontano dal ring, ha spiegato di voler dimostrare di essere ancora un atleta competitivo e di voler affrontare nuove sfide. La sua ripresa arriva in un momento in cui il suo nome circola tra i fan come uno dei ritorni più attesi della federazione.

Il ritorno di Miro, noto ai fan anche come Rusev, rappresenta una scelta guidata da una duplice esigenza: riaffermarsi ai massimi livelli e tornare a vivere la dinamica intensa dei tour che hanno contraddistinto la sua carriera. Dopo un periodo passato a riflettere sulle opportunità disponibili, la decisione di ricominciare sul ring arriva come una risposta mirata alle aspirazioni sportive e al desiderio di confrontarsi con nuove sfide, in un contesto globale sempre più competitivo. Il lottatore bulgaro ha spiegato chiaramente la necessità di confrontarsi con nomi di primo piano. Desideravo combattere, mettermi alla prova contro i più forti, consapevole che il roster attuale sia estremamente competitivo.