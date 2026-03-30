In un'intervista recente, un attore ha rivelato dettagli sulla propria routine durante le riprese, inclusi i cibi che preferisce consumare e il colore dei vestiti che sceglie di indossare. Si tratta di abitudini che, a quanto si apprende, vengono mantenute costantemente sul set. La conversazione ha portato alla luce aspetti poco noti della sua quotidianità professionale.

Paolo Conticini si racconta senza filtri e sorprende il pubblico con un lato decisamente inaspettato. Ospite di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, l’attore ha parlato apertamente delle sue manie quotidiane e delle sue piccole (ma irrinunciabili) superstizioni. Nel corso dell’intervista, Paolo Conticini ha svelato un rapporto quasi “maniacale” con l’ordine. Non si tratta solo di una preferenza, ma di una vera e propria regola di vita: i suoi abiti, sia nell’armadio che in valigia, sono disposti rigorosamente per gradazione di colore. Si parte dal bianco e si arriva al nero, senza eccezioni. Ma è soprattutto quando lavora che emergono le sue abitudini più particolari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Le strane manie di Paolo Conticini: cosa mangia sempre sul set e perché veste di rosso

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