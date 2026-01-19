Mauro Casciari, noto per la sua lunga carriera in televisione e radio, si sta distinguendo recentemente anche nel teatro musicale. Insieme a Paolo Conticini, intraprende una nuova sfida artistica che arricchisce il suo percorso professionale, mantenendo un approccio professionale e rispettoso delle proprie esperienze passate. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel suo continuo impegno nel settore dello spettacolo.

Negli ultimi mesi il nome di Mauro Casciari è tornato al centro dell’attenzione non solo per il suo storico percorso televisivo e radiofonico, ma anche per una nuova e importante sfida artistica: il teatro musicale. Accanto a lui c’è Paolo Conticini, attore amatissimo dal pubblico italiano con cui condivide il palcoscenico in uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale. Chi è Mauro Casciari, carriera e vita privata. Mauro Casciari è nato a Roma il 7 settembre 1966. La sua carriera prende forma negli anni Novanta, quando inizia a lavorare come autore e comico, mostrando fin da subito una comicità ironica e intelligente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Mauro Casciari e cosa fa con Paolo Conticini

Teatro Sistina, Paolo Conticini e Mauro Casciari in “Tootsie”

Il Teatro Sistina ospita nuovamente “Tootsie”, il musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Basato sul celebre film del 1982 di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, lo spettacolo vede protagonisti Paolo Conticini e Mauro Casciari. Un’occasione per rivivere una storia amata attraverso una produzione teatrale di qualità, che unisce talento e tradizione italiana.

Paolo Conticini e Mauro Casciari, la nuova coppia di “Tootsie” nei teatri italiani

Paolo Conticini e Mauro Casciari sono i nuovi interpreti di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Paolo Conticini e Mauro Casciari, al Sistina la nuova coppia di 'Tootsie' - Dal 22 gennaio al 1 febbraio, poi il musical va in tour nei teatri italiani. adnkronos.com