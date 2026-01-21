Chi è Giada Parra la moglie di Paolo Conticini e cosa fa nella vita

Giada Parra, moglie di Paolo Conticini, è una professionista nel settore della moda, collaborando con importanti brand del settore. La loro relazione, iniziata più di trent’anni fa, rappresenta un legame duraturo e stabile. Nella vita quotidiana, Giada si dedica alla sua carriera nel mondo fashion, mantenendo un equilibrio discreto tra vita privata e professionale.

La moglie di Paolo Conticini è Giada Parra, donna che lavora nel mondo della moda per importanti brand, alla quale è legato da una storia d’amore lunga oltre trent’anni. Chi è la moglie di Paolo Conticini. L’attore sarà ospite oggi del terzo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà la nuova edizione del musical Tootsie, che debutterà domani 22 gennaio al Teatro Sistina di Roma. Risale alla metà degli anni Novanta la nascita della relazione tra Paolo Conticini e Giada Parra, quando entrambi erano giovanissimi e si conoscevano nella loro città natale, Pisa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

