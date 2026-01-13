La serie TV di Tomb Raider Sophie Turner rivela come si è allenata per il ruolo di Lara Croft

Sophie Turner ha condiviso dettagli sul suo percorso di preparazione per interpretare Lara Croft nella futura serie TV di Tomb Raider, prodotta da Prime Video. L'attrice ha illustrato gli allenamenti e le modalità di preparazione fisica necessarie per il ruolo, offrendo uno sguardo sul processo di trasformazione che precede le riprese. La serie si sta consolidando come un progetto atteso dagli appassionati, con attenzione alle esigenze del personaggio e alla sua rappresentazione.

La nuova serie TV di Tomb Raider prodotta da Prime Video prende sempre più forma, e Sophie Turner ha iniziato a raccontare come si sta preparando per vestire i panni di Lara Croft. L'attrice, già nota per il ruolo di Sansa Stark ne Il Trono di Spade, ha svelato alcuni dettagli del suo percorso di avvicinamento a uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi. Una preparazione che unisce studio del materiale originale e un allenamento fisico estremamente rigoroso. In una video intervista rilasciata a SiriusXM, Turner ha chiarito innanzitutto di non aver mai incontrato Angelina Jolie, che ha interpretato Lara Croft nei film dei primi anni Duemila.

