Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato di recente la regione, le condizioni meteo sono nuovamente instabili. È stata diramata una nuova allerta gialla nel territorio ravennate, a causa di raffiche di vento che si prevedono intensificarsi. La Protezione Civile ha emesso l’avviso, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni fornite per limitare i rischi.

Mentre ancora è fresco il ricordo dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi, scatta una nuova allerta meteo 'gialla' nel Ravennate. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna (e anche di Cervia) l’allerta meteo numero 35, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì, come si legge nel bollettino, "sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera". Si raccomanda di... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Le raffiche di vento tornano a 'spazzare' la Romagna: nuova allerta meteo

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