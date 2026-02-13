Raffiche di vento e temporali | nuova allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo a causa di raffiche di vento e temporali. La causa sono le perturbazioni che si intensificano sul Mediterraneo. L’allerta è valida dalle 6 di sabato 14 febbraio alle 6 di domenica 15 febbraio, interessando tutta la regione tranne le zone 4 e 7. La neve copre già i monti più alti, mentre le strade si riempiono di foglie e rami spezzati. Un'ordinanza invita alla massima attenzione e alla prudenza.

La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio, su tutta la Campania, ad esclusione delle sole zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si prevedono forti temporali con alcune distinzioni in.

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, a causa di temporali e vento forte.

ANCHE DOMANI, MERCOLEDI' 7 GENNAIO, ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA

Raffiche di vento e temporali: nuova allerta meteo in CampaniaLa sala operativa della Regione Campania è attiva in h24 e ha già provveduto a preallertare tutte le organizzazioni di volontariato ... salernotoday.it

Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forteAllerta meteo arancione su Napoli e provincia, gialla sul resto della Campania: temporali e forti raffiche di vento, a rischio i collegamenti con le isole ... fanpage.it

Maltempo Sicilia, forti raffiche di vento e mareggiate a Messina: potenziato il COC - facebook.com facebook

Le raffiche massime di vento di oggi in Sardegna. Dalla Rete Stazioni Sardegna Clima - APS. Escalaplano (SU) 148 km/h, Villasalto (CA) 124 km/h, Orosei (NU) 137 km/h e Olbia Moys (SS) 129 km/h. x.com