Raffiche di vento in arrivo nuova allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato. Le raffiche interesseranno l’intera provincia di Caserta, coinvolgendo le zone di allerta 1 e 2. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Raffiche di vento in arrivo sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato che interesserà anche l'intero territorio della provincia di Caserta, ricompreso nelle zone di allerta 1 e 2.L'allerta sarà in vigore dalle ore 20 di.

